Компания ОАЭ вложила инвестиции в выращивание каннабиса в Сырдарье

CentralAsia (UZ) - Международная группа компаний "Industrial Innovation Group" (IIG) со штаб-квартирой в ОАЭ запустила в Узбекистане крупный проект по выращиванию каннабиса, сообщает УзА.



Изначально проект по выращиванию в стране технического каннабиса, его переработке и производству продукции министр сельского хозяйства Узбекистана Жамшид Ходжаев представил президенту страны в феврале 2019 года во время визита в Сырдарьинскую область.

В марте 2019 года во время визита главы государства в Объединенные Арабские Эмираты было заключено двустороннее соглашение об инвестициях.

Узбекистан со своей стороны обеспечил для этого проекта все законные основания. Так, 17 марта 2020 года президент Узбекистана подписал закон, который позволяет культивирование, переработку и хранение технического каннабиса в промышленных целях. В Сырдарьинской области выделили 3 тысячи 842 гектара для выращивания этого растения. В будущем планируется довести площадь выращивания до 25 тысяч гектаров.

Постановление правительства Узбекистана разрешает возделывание технического каннабиса с содержанием тетрагидроканнабинола менее 0,2 процента. К слову, засеянный в Хавастском районе сорт каннабиса содержит еще меньшее количество тетрагидроканнабинола – 0,00008 процента. Это в 2,5 тысячи раз меньше, чем того требует закон.

Согласно подписанному соглашению компания IIG реализует в Сырдарьинской области проект по выращиванию технического каннабиса, льна и других сельскохозяйственных растений. В настоящее время инвестор уже закупил высококачественную технику для выращивания, уборки и переработки каннабиса.

С помощью 83 единиц современной сельскохозяйственной, автомобильной и специальной техники проводится работа по полному освоению выделенных земель. Каждый гектар почвы перекультивируется, проводится очищение от сорняков, применяются меры борьбы с засолением и организуется капельное орошение.

Каннабис применяется для восстановления вышедших из оборота земельных площадей. Так, выделенные под посевы технического каннабиса земли в Хавастском районе не обрабатывались 30 лет. Следовательно, наблюдается засорение многолетними сорняками разных видов. Также прослеживается сильное засоление около 50 процентов выделенных площадей.

За короткое время была проведена основательная работа не только для выращивания каннабиса, но и его переработки и производства из него экспортоориентированного сырья. Узбекская аффилированная компания «RS Success Agro», которая входит в группу предприятий IIG, финансирует проект самостоятельно, без использования бюджетных средств.

В дальнейших планах инвестора – создать собственные сорта с низким содержанием ТГК, но высокой урожайностью стеблей и семян. Таким образом Узбекистан войдет в число передовых стран мира, выращивающих каннабис и налаживающих производство из него различной продукции.

В наши дни каннабис – самое популярное сырье для пищевой, косметической, текстильной, легкой, бумажной, строительной, авиационной, военной, топливной и других отраслей промышленности. Современные технологии обработки позволяют применять сырье технического каннабиса для производства более 50 000 видов экологически чистых товаров и изделий. Это прекрасная экологическая альтернатива сотням тысяч тонн токсичных отходов от производства синтетической продукции.

Технический каннабис – экологическое сырье для бумажно-целлюлозной промышленности. Культивирование растения позволит заменить импортную бумажную продукцию в Узбекистане. На сегодня продукция бумажной промышленности Узбекистана в общем объеме составляет 10-12 процентов, остальное – импорт.

Международные эксперты отмечают, что каннабис становится одной из главных культур современности. По данным консалтинговых компаний приблизительно через десять лет индустрия пластмассы будет использовать в качестве сырья до 40 процентов растительных составляющих. И вот эту значительную роль сыграет технический каннабис.

Сегодня почти в 50 странах мира выращивают каннабис. В некоторых государствах он получил даже стратегический статус.