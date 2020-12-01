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  1 декабря 2020
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BioNTech и Pfizer подали заявку на регистрацию вакцины в ЕС

CentralAsia (CA) -  Немецкая компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer подали в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявление на регистрацию вакцины от коронавируса. Как сообщили компании, ведомство начало рассмотрение заявления.

«Pfizer и BioNTech в понедельник, 30 ноября 2020 года, подали формальную заявку на экстренную регистрацию кандидата своей вакцины BNT162b2 против COVID-19, основанной на технологии матричной РНК», - говорится в документе.

Также уточняется, что Pfizer и BioNTech готовят запросы на авторизацию использования вакцины в Австралии, Канаде, Японии и других странах мира. Ранее в октябре они уже подали заявку на регистрацию вакцины в США.

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