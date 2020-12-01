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  1 декабря 2020
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Президент Турции принял премьер-министра Украины Шмыгаля
// Reuters

CentralAsia (CA) -  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в своей резиденции премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Встреча в Президентском дворце в Анкаре продолжалась 50 минут.

По итогам встречи премьер-министр Шмыгаль написал на своей странице в Твиттере, что рад встрече с президентом Эрдоганом, Турция является одним из ключевых партнеров Украины и играет важную роль в обеспечении стабильности и безопасности в Черном море.

Денис Шмыгаль отметил, что Украина желает укреплять сотрудничество с Турцией, и добавил: «Соглашение о свободной торговле будет способствовать этому».

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