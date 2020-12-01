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  1 декабря 2020
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В Узбекистане мужчину, избивавшего жену и заставившего съесть фекалии с подгузника, посадили на 6 лет
Продолжение: В Узбекистане прокурор попросил 8,5 лет тюрьмы для мужчины, избивавшего жену и заставившего съесть фекалии с памперсаПредыстория: В Узбекистане распространилось видео с жестоким избиением женщины. На её мужа возбуждено уголовное дело (видео)

CentralAsia (UZ) -  Самаркандский городской суд по уголовным делам 1 декабря вынес приговор мужчине, который систематически избивал свою супругу, издевался над ней и заставлял есть фекалии с подгузника.

36-летний гражданин Ш.К. был признан виновным по ч.2 ст. 103 (Доведение до самоубийства) и п. «г» ч.2 ст. 105 (Умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести с особой жестокостью) УК РУз.

Решением суда мужчина был признан виновным и приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии особого режима.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором мужчина зверски избивал женщину.

После данного инцидента пострадавшая и двое ее детей были взяты под защиту и помещены в специальный центр.

Как позже рассказала женщина в интервью, она несколько раз пыталась свести счёты с жизнью из-за жестокого обращения мужа, но каждый раз врачи спасали её а местное самоуправление вынуждало её помириться с мужем. У молодой женщины не было родителей и заступились за неё обычные блогеры, к которым и попала видеозапись с избиением. После широкой огласки и обсуждений в соцсетях мужчину арестовали, но даже после этого его родные оказывали давление на женщину и на блогеров, которые пытались предать огласке эту историю.

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