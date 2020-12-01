В Германии машина въехала в толпу. Два человека погибли
- Азия и мир, происшествия
- 21:17, 01 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - Множество пешеходов получили травмы в немецком городе Трир после наезда машины на людей, сообщили в местной полиции.
Несколько человек попали под машину в пешеходной зоне Трира, — говорится в Twitter правоохранительных органов.
Силовики попросили жителей избегать района, где произошёл инцидент. В настоящий момент полицейские и представители других экстренных служб работают на месте.
По предварительным данным, два человека погибли. Силовики арестовали водителя.
Бургомистр заявил, что ранения получили как минимум 10 человек.