В Германии машина въехала в толпу. Два человека погибли

CentralAsia (CA) - Множество пешеходов получили травмы в немецком городе Трир после наезда машины на людей, сообщили в местной полиции.

Несколько человек попали под машину в пешеходной зоне Трира, — говорится в Twitter правоохранительных органов.

Силовики попросили жителей избегать района, где произошёл инцидент. В настоящий момент полицейские и представители других экстренных служб работают на месте.

По предварительным данным, два человека погибли. Силовики арестовали водителя.

Бургомистр заявил, что ранения получили как минимум 10 человек.