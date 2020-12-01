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  1 декабря 2020
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На востоке Узбекистана футболисты с болельщиками избили судей (видео)

CentralAsia (UZ) -  В Фергане футбольный матч Про-лиги между командами из Ферганской области «Турон» (Яйпан) и «Нефтчи» (Фергана) завершился беспорядками с участием футболистов и болельщиков, сообщает Газета.уз.

По итогам матча «Турон» одержал победу со счетом 0:1 и впервые в истории вышел в Суперлигу.

На видеозаписи, распространенной в социальных сетях, можно увидеть, как один из ферганских футболистов в прыжке ударил ногой главного судью игры Шавката Насибуллаева. Затем на поле также выбежали работники клубов и болельщики, которые бежали за судьями. На записи один из болельщиков заявляет, что помощнику судьи разбили голову.

Как сообщает Kun.uz, за матчем с трибуны наблюдали хоким Ферганской области Хайрулла Бозоров и другие руководители области, а также руководство Профессиональной футбольной лиги.

Пресс-секретарь Профессиональной футбольной лиги Шерзод Раджабов в беседе с «Газетой.uz» назвал произошедший инцидент «неприятным и печальным».

«Это видел весь Узбекистан, все футбольное сообщество. Все в курсе, что матч был решающим за путевку в Суперлигу и проходил на поле „Нефтчи“. Болельщики „Нефтчи“ после игры не смогли сдержать свои эмоции и выбежали на поле. Будет проведена проверка по факту оказания давления и применения силы в отношении официальных лиц… Участники инцидента, кто бы это ни был, понесут наказание», — заявил он.

По его словам, после изучения ситуации ПФЛ выступит с официальным заявлением.

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