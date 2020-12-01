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  1 декабря 2020
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Общее число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 73 207

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 19:30 часов 1 декабря количество зарегистрированных случаев коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 73 207 (+62).

По данным Минздрава, за день в Сырдарьинской области и в Ташкенте выявлено 62 новых случая.

За день скончался 1 пациент с коронавирусом, в результате чего общее число смертельных случаев достигло 611.

Всего в стране выздоровели 70 481 (+144) человек с коронавирусной инфекцией, а показатель выздоровления составляет 96%.

В настоящее время 2115 пациентов продолжают лечение.

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