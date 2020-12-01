В Туркменистане продлили запрет на посещение мечетей

CentralAsia (TM) - Ограничения на посещение мечетей в Туркменистане, введенные в целях профилактики распространения инфекционных заболеваний, продлеваются.

В связи с этим мечети и места паломничества страны будут оставаться закрытыми до 1 января 2021 года. Об этом сообщает «Туркменпортал», ссылаясь на Муфтият Туркменистана.

Азаны в мечетях при этом будут звучать пять раз в день.

Данные меры приняты в соответствии с постановлением Чрезвычайной комиссии Туркменистана по борьбе с болезнями от 26 августа 2020 года.

Все мечети и места паломничества в Туркменистане в связи с профилактическими мерами закрылись 13 июля.