[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Туркменистане продлили запрет на посещение мечетей

CentralAsia (TM) -  Ограничения на посещение мечетей в Туркменистане, введенные в целях профилактики распространения инфекционных заболеваний, продлеваются.

В связи с этим мечети и места паломничества страны будут оставаться закрытыми до 1 января 2021 года. Об этом сообщает «Туркменпортал», ссылаясь на Муфтият Туркменистана.

Азаны в мечетях при этом будут звучать пять раз в день.

Данные меры приняты в соответствии с постановлением Чрезвычайной комиссии Туркменистана по борьбе с болезнями от 26 августа 2020 года.

Все мечети и места паломничества в Туркменистане в связи с профилактическими мерами закрылись 13 июля.

print
  • В Узбекистане мужчину, избивавшего жену и заставившего съесть фекалии с подгузника, посадили на 6 лет
  • Казахстанка заняла второе место на детском Евровидении
  • Самую высокую башню Нур-Султана назовут «Казахстан» (фото)


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com