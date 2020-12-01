Урожайность хлопка в Узбекистане на 9 процентов выше, чем в прошлом году

CentralAsia (UZ) - В текущем году в Узбекистане посеяно хлопчатника на 1,34 миллиона гектаров, урожайность составила 3,82 миллиона тонн или 99,4% от установленного плана. Это на 109 процентов больше, чем в 2019 году.

По данным Минсельхоза, наибольший урожай хлопка был выращен в Ферганской области (107,7%). В Кашкадарьинской (95,8%), Сырдарьинской (93,5%), Бухарской (89,1%), Сурхандарьинской (82,3%) областях. Во всех остальных областях план по заготовке хлопка-сырца был выполнен более чем на 100%.

По данным министерства, 104 из 136 хлопководческих районов которые специализируются на хлопке, 78 из 97 хлопково-текстильных кластеров, 8 из 11 хлопковых кооперативов и 23 тысячи из 29 тысяч фермерских хозяйств выполнили свои контракты. Средняя урожайность хлопка с гектара по стране составила 29,8 центнера.

«В этом году 97 хлопковых и текстильных кластеров произвели 2 794 тонны хлопка-сырца с 927 000 га, а 11 кооперативов произвели 288 000 тонн хлопка с 106,6 га», - говорится в сообщении.