В Ереване оппозиция протестует, требуя отставки премьера Пашиняна

CentralAsia (CA) - Требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна граждане, протестующие в центре Еревана, взобрались на троллейбус, скандируя лозунги.



Как передает РИА Новости, в центр города стянуты крупные силы полиции, которые оттесняют противников премьера с проезжей части. Есть задержанные.

Остальные протестующие направляются к зданию правительства.

К настоящему моменту сообщается о задержании 35 человек.

С 10 ноября в Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция предусматривает двухмесячный арест.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.