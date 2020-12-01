Первые случаи коронавируса в США произошли еще раньше, чем об этом было объявлено, - ученые

CentralAsia (CA) - Ученые Управления Минздрава США по контролю и профилактике заболеваний провели исследование, в котором говорится, что первые случаи заражения коронавирусом в стране произошли на несколько недель раньше, чем было официально объявлено об этом.

Согласно официальным данным, COVID-19 впервые был обнаружен в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, а затем распространился по всему миру. Первые случаи заболевания в США были выявлены в январе 2020 года.

Так, чтобы определить, присутствовали ли реактивные антитела против SARS-CoV-2 в крови пациентов до первого выявленного случая в США, исследователи проанализировали 7389 плановых донорских крови, собранных Американским Красным Крестом с 13 декабря 2019 года по 17 февраля 2020 года от доноров, проживающих в девяти штатах (Калифорния, Коннектикут, Айова, Массачусетс, Мичиган, Орегон, Род-Айленд, Вашингтон и Висконсин).

В 106 из 7389 образцов крови были обнаружены антитела к SARS-CoV-2. Из этих 106 образцов 90 были доступны для дальнейшего тестирования. Эти результаты дали исследователям CDC основание заявить, что отдельные разрозненные случаи заражения произошли в разных частях США еще в декабре прошлого года.