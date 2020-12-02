Премьер Словакии считает что у Монголии нет планов как противостоять пандемии и хотел продать свой план

CentralAsia (MNG) - Словакский гражданин монгольского происхождения Алтансух насмехается над премьером Словакии. И сказал, что Матович мог бы продать свой план США, а не Монголию.

«Это было бы действительно забавно», - смеется Билли Алтансух над идеей словацкого министра экономики Рихарда Сулика, пытающегося продать свой план борьбы с пандемией правительству Монголии.Он по-прежнему говорит о Монголии как о «родном доме», но в то же время говорит «мы в Словакии». Алтансух живет и работает в Братиславе с 1998 года. Сейчас он гражданин Словакии.

Его смех утихает, когда мы говорим о том, как его семья в Монголии переживает пандемию, когда люди восприняли угрозу заражения «до смерти». Монголы не стали ждать, чтобы зарегистрировать первый случай коронавируса в своей стране, и как только ВОЗ сообщила о распространении опасного вируса в соседнем Китае, Монголия закрыла границы, закрыла школы и отменила самый большой фестиваль — февральские новогодние праздники — Цагаан Сар. «Представляете, что словаки решили отменить Рождество», - говорит Алтансух.

Словацкая общественность обратила внимание на то, как Монголия справляется с пандемией после того, как премьер-министр Игорь Матович поссорился с министром экономики Ричардом Суликом: сначала он поручил ему разработать собственный план по снижению числа инфекций в стране, но позже сказал, что министр может «обменять свой план и, возможно, заработать на нем» в странах, у которых еще нет своих планов по пандемии - «возможно, в Монголии».

Неясно, осознал ли премьер, что ответ Монголии был отмечен ВОЗ как достойная страна в борьбе против коронавируса, и что пока в стране не было зафиксировано случаев смерти от COVID. Сейчас страна переживает второй жесткий карантин.

Рихард Сулик — словацкий политик и экономист, лидер либеральной партии Свобода и солидарность. Вице-премьер и министр экономики с 21 марта 2020 года в кабинете Матовича во главе с премьер-министром Игором Матовичем. Исполняет обязанности министра иностранных дел Словакии с 21 марта 2020 года. С 8 июля 2010 по 13 октября 2011 года — спикер Народной Рады Словакии.

Игор Матович — словацкий государственный деятель, премьер-министр Словакии с 21 марта 2020. Основатель и лидер право-консервативной партии «Обычные люди» (ОЛ). Депутат Национального совета с 12 июня 2010 года по результатам парламентских выборов 12 июня 2010 года, в которых участвовал в списке «Свободы и солидарности» (SaS).

Партия Игоря Матовича «Обычные люди» победила на парламентских выборах 29 февраля 2020 года

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