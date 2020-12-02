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  2 декабря 2020
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Центральный банк Монголии приобрел 21 тонны драгоценных металлов с начала года

CentralAsia (MNG) -  Согласно сообщению, опубликованному на монгольском веб-сайте gogo от 1 января, Центральный банк Монголии приобрел 21 тонны драгоценных металлов до ноября 2020 года.

Банк Монголии приобрел 1,7 тонны драгоценных металлов в ноябре 2020 года. С начала года он достиг 21 тонны, что на 6,5 тонны больше, чем за тот же период прошлого года, из которых 19,3 тонны драгоценных металлов составили золото и 1,7 тонны — серебра.

Что касается местных закупок драгоценных металлов, то филиал Банка Монголии в аймаке Дархан-Уул получил 106,5 кг, а филиал Баянхонгорского аймака - 98,7 кг в том же месяце, в результате чего общий объем составил 1,8 тонны.

Средняя цена золота, приобретенного Центральным банком Монголии в ноябре, составила 170,811 тыс. тугриков за грамм (около $ 60).

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