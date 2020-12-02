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  2 декабря 2020
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В Улан-Баторе грипп и гриппоподобные заболевания снизились на 4% по сравнению с предыдущим годом

CentralAsia (MNG) -  Грипп и гриппоподобные болезни составляют 3% всей инфекционной заболеваемости в Улан-Баторе.

По состоянию на 30 ноября из 42 595 амбулаторных обследований в столице выявлено 1287 случаев гриппа и гриппоподобных заболеваний. На него приходится 3 процента всех обследовании, что на 1,4 процента меньше, чем на прошлой неделе, и на 4 процента, чем в прошлом году.

Из 597 вызовов детской скорой помощи 40,2 процента получили помощь от гриппа и гриппоподобных заболеваний.

Департамент здравоохранения города Улан-Батора рекомендует регулярно носить маску, воздерживаться от любого самолечения в случае болезни, соблюдать правила гигиены и при необходимости обращаться за медицинской помощью. В случае гриппа, гриппоподобного заболевания или острых респираторных инфекций родителям следует улучшить уход за своими маленькими детьми, поддерживать их иммунитет высококалорийной пищей, тепло одеваться и не брать их с собой в общественные места.

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