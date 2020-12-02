Монгольские дети готовы отправиться в «Электронный тур» интерактивных уроков

CentralAsia (MNG) - Поддержка участия детей в дошкольном и общеобразовательном образовании при поддержке правительства Монголии, приказа Министерства образования и науки, проекта ПРООН «Поддержка основных услуг в сфере образования в условиях пандемии COVID-19» и правительства Японии. Первые 26 из 104 стандартных материалов, которые будут представлены в интересной и интерактивной форме, готовы к использованию.

В последние годы, после появления когнитивной стадии развития, дети стали обращаться с электронными устройствами легко. «Электронными детьми» также можно назвать представителей поколений Z и альфа. Поэтому интерактивные уроки важны для их знаний и образовательных инструментов для них. Поэтому во время пандемии нам необходимо доставлять материалы электронного обучения или уроки в интерактивном формате, который поддерживает участие и творчество детей в соответствии с глобальными тенденциями в области образования, -считает в министрстве образования.

Каждый интерактивный урок включает в себя участие и отзывы профессиональных учителей и специалистов, а также стандартный контент, созданный опытными художниками, дизайнерами и разработчиками с учетом потребностей этнических меньшинств и детей с особыми потребностями. Одним словом, это «электронный тур», в котором дети могут узнать много нового с помощью образования, цветной анимации и интересных персонажей.

Интерактивные уроки включают себя: дошкольное образование, образование для детей с особыми потребностями, монгольский язык, математика, человек и природа, музыка, изобразительное искусство, физическое воспитание, человек и окружающая среда, английский язык, человек и общество, монгольская письменность, информационные технологии, география, физика, химия, биология, общество, история, иехнологии дизайна, гражданская этика, русский язык, литература и здоровье.

Выбор языка интерактивных уроков: монгольский, казахский, тувинский и язык жестов.

Интерактивное обучение – это не столько приобретение знаний, сколько закрепление и превращение знаний в практику, в умения, в компетенции»

Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших направлений в современном образовательном процессе.

Понятие «интерактивный» происходит от английского «interact» («inter» – «взаимный», «act» – «действовать»). Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной деятельности, это способ познания, основанный на диалоговых формах взаимодействия участников образовательного процесса; обучение, погруженное в общение, в ходе которого у обучающихся формируются навыки совместной деятельности. Это метод, при котором «все обучают каждого и каждый обучает всех».

































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