Юные цирковые артисты Монголии стали лучшими на международном фестивале. Фото

CentralAsia (MNG) - Юные артисты Монгольской циркового центра акробатов «Икс Роузис» завоевали второе место и Серебрянный Кубок на международном фестивале детского и молодежного циркового искусства «На языке мира». Он проходил с 24 по 29 ноября в Твери, Россия.

Золотой кубок и первое место достались китайским артистам.

В режиме онлайн свое мастерство показали артисты из различных стран мира: Азербайджана, Аргентины, Армении, Белоруссии, Венгрии, Вьетнама, Германии, Израиля, Китая, Монголии, Перу, США, Италии, Казахстана, Колумбии, Мексики, Украины, Эфиопии, Эквадора.

Представительницы Монголии, 8-11 летние акробаты представили на суд жюри номер «Небесные цветы». Монгольские юные акробаты успешно участвовали в своем первом международном конкурсе и выиграли серебряный трофей.





















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