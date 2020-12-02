[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Юные цирковые артисты Монголии стали лучшими на международном фестивале. Фото

CentralAsia (MNG) -  Юные артисты Монгольской циркового центра акробатов «Икс Роузис» завоевали второе место и Серебрянный Кубок на международном фестивале детского и молодежного циркового искусства «На языке мира». Он проходил с 24 по 29 ноября в Твери, Россия.

Золотой кубок и первое место достались китайским артистам.

В режиме онлайн свое мастерство показали артисты из различных стран мира: Азербайджана, Аргентины, Армении, Белоруссии, Венгрии, Вьетнама, Германии, Израиля, Китая, Монголии, Перу, США, Италии, Казахстана, Колумбии, Мексики, Украины, Эфиопии, Эквадора.

Представительницы Монголии, 8-11 летние акробаты представили на суд жюри номер «Небесные цветы». Монгольские юные акробаты успешно участвовали в своем первом международном конкурсе и выиграли серебряный трофей.


1


2


3


4


5

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Первые случаи коронавируса в США произошли еще раньше, чем об этом было объявлено, - ученые
  • На востоке Узбекистана футболисты с болельщиками избили судей (видео)
  • В Ереване оппозиция протестует, требуя отставки премьера Пашиняна


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com