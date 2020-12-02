Численность монгольского сайгака увеличилась до 8500 голов

CentralAsia (MNG) - Монгольская антилопа сайгак или монгол бөхөн — находящийся под угрозой исчезновения, обитающий только в Монголии. По состоянию на январь 2020 года его число сократилось до 5000 из-за таких факторов, как вспышка козьей чумы, незаконная охота, потеря среды обитания и нехватка продовольствия в суровых погодных условиях.

Эксперты Всемирного фонда дикой природы в Монголии совместно с сетью сайгаков завершили оценку популяции, и в ноябре численность монгольской популяции сайгака увеличилась как минимум до 8500 особей.

Оценка проводилась с использованием международно признанного метода линейного транзита (24 линии трансект общей протяженностью 1860 км) для распространения сайгака в Шаргын-Говь, Хуйс-Говь, степи Дөргөн, в сомоне Манхан аймака Ховд, в сомоне Завхан Увс аймака и в сомоне дөрвөлжин аймака Завхан.





Хотя популяция монгольского сайгака значительно выросла, при этом существует серьезная угроза засухи, чрезмерного выпаса скота и инфекционных заболеваний, которые могут иметь разрушительные последствия для уязвимой популяции монгольского сайгака.

По состоянию на 2014 год насчитывалось 15 000 монгольских сайгаков. К сожалению, тысячи монгольских сайгаков погибли в 2017 году из-за козьей чумы и дзуда (комбинированный эффект отсутствия травы, экстремальной температуры и сильного снегопада). Таким образом, реинтродукция монгольского сайгака и создание нескольких независимых популяций может существенно снизить риск засухи, дзуда и инфекционных заболеваний. Исследователи также отметили, что охрана ареала монгольского сайгака государством и сокращение незаконной охоты — это способ спасти этот чрезвычайно редкий вид от исчезновения.

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