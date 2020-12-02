Узбекистан и Германия в онлайн-формате провели межмидовские политические консультации

CentralAsia (UZ) - 1 декабря года состоялся 16-й раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Узбекистана и Германии в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба МИДа.



Делегации сторон возглавляли заместитель Министра иностранных дел Республики Узбекистан Шерзод Асадов и уполномоченный Министерства иностранных дел ФРГ по странам Восточной Европы, Кавказу и Центральной Азии Михаэль Зиберт.

В ходе политических консультаций обсуждены состояние и перспективы расширения двустороннего многопланового сотрудничества, рассмотрены график и организационные аспекты предстоящих совместных мероприятий.

Особое внимание было уделено взаимодействию в торгово-экономической, финансово-технической и инвестиционной сферах. Подробно проанализированы ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам взаимных визитов на высшем уровне в 2019 году.

Подчеркнута важность продолжения совместной работы по проекту Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с ЕС и получению Узбекистаном статуса бенефициара в рамках Генеральной системы преференций плюс (ГСП+).

На переговорах также рассмотрены вопросы региональной и международной повестки.