Эксперт ООН призывает Монголию принять закон о защите правозащитников

CentralAsia (MNG) - Эксперт ООН по правам человека Мэри Лолор призвала парламент Монголии принять новаторский закон для защиты людей, отстаивающих права человека в этой центральноазиатской стране.

«У Монголии есть шанс стать региональным лидером, и я призываю всех парламентариев поддержать этот важный закон, который облегчил бы правозащитникам продолжение их важной работы», - сказала специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников.

Закон о защитнике прав человека, разработанный Национальной комиссией Монголии по правам человека при поддержке гражданского общества, был внесен в парламент, в Великий государственный хурал, в мае и должен быть включен в его повестку дня для обсуждения до середины декабря. Закон включает определение правозащитников в соответствии с международными стандартами и предусматривает их защиту. Он также предусматривает создание независимого органа для предотвращения и реагирования на нарушения их прав.

«Я рекомендую внести этот закон в парламент и надеюсь, что все политические партии единодушно поддержат его», - сказала Лолор. «В случае принятия этот закон станет первым в своем роде в регионе и станет сильным сигналом о приверженности Монголии правам человека», - добавила она.

Мэри Лоулор — специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников. В настоящее время она является адъюнкт-профессором по бизнесу и правам человека в Тринити-колледже Дублина. Она была основательницей Front Line Defenders - Международного фонда защиты правозащитников. В качестве исполнительного директора с 2001 по 2016 год она представляла Front Line Defenders и сыграла ключевую роль в ее развитии. Также Лоулор была директором ирландского отделения Amnesty International с 1988 по 2000 год, стала членом правления в 1975 году и была избрана председателем с 1983 по 1987 год.

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