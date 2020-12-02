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  2 декабря 2020
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В Таджикистане число случаев коронавируса превысило 12,2 тысячи

CentralAsia (TJ) -  За прошедшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

Также за 1 декабря 41 человек был выписан из медучреждений после выздоровления, новых случаев смерти за сутки не зафиксировано.

Таким образом, общее количество инфицированных COVID-19 в Таджикистане достигло 12 231 человека, из них выздоровели 11 640 пациентов, скончались 86 человек.

Коронавирус в Таджикистане
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