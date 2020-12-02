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  2 декабря 2020
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Состоялся телефонный разговор президентов Узбекистана и Казахстана

CentralAsia (UZ) -  1 декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с главой Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба президента РУз.

В ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы укрепления узбекско-казахстанских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Отдельное внимание было уделено продвижению совместных проектов и программ практического взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

Президенты также обсудили международную повестку, в том числе подготовку к предстоящему в этом месяце саммиту СНГ под председательством Республики Узбекистан. Выражена взаимная готовность продолжать тесный диалог в рамках Содружества, а также других региональных и глобальных структур.

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