В Казахстане отмечен рост числа новых случаев коронавируса за сутки

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 770 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 2 декабря сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 141;

- Северо-Казахстанская область - 107;

- Павлодарская область - 106;

- Акмолинская область - 90;

- Костанайская область - 84;

- город Нур-Султан - 66;

- город Алматы - 42;

- Алматинская область - 29;

- Западно-Казахстанская область - 29;

- Атырауская область - 25;

- Карагандинская область - 20;

- Жамбылская область - 15;

- город Шымкент - 9;

- Туркестанская область - 5;

- Кызылординская область - 1;

- Мангистауская область - 1.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 133 118 случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения