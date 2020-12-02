В Казахстане отмечен рост числа новых случаев коронавируса за сутки

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 770 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 2 декабря сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 141;
- Северо-Казахстанская область - 107;
- Павлодарская область - 106;
- Акмолинская область - 90;
- Костанайская область - 84;
- город Нур-Султан - 66;
- город Алматы - 42;
- Алматинская область - 29;
- Западно-Казахстанская область - 29;
- Атырауская область - 25;
- Карагандинская область - 20;
- Жамбылская область - 15;
- город Шымкент - 9;
- Туркестанская область - 5;
- Кызылординская область - 1;
- Мангистауская область - 1.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 133 118 случаев заражения коронавирусом.