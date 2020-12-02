Узбекистан получит статус наблюдателя в ЕАЭС в декабре, - Минпромторг России

CentralAsia (UZ) - Узбекистан в декабре получит статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом 1 декабря заявил директор департамента Министерства промышленности и торговли России Михаил Анисимов.

«Кроме того, как известно, в декабре Узбекистану будет официально присвоен статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Рассчитываем, что безусловно сотрудничество с Узбекистаном таким образом уже в новом формате „евразийской пятерки“ получит новый импульс и развитие», — сказал он, выступая в онлайн-конференции «Промышленный диалог Россия-Узбекистан: новые проекты и партнерства.

О сроках получения официального статуса наблюдателя стало известно во время онлайн-конференции "Промышленный диалог: Россия и Узбекистан". Этот статус Узбекистан сможет получить на заседании Высшего евразийского экономического совета с участием глав государств-членов организации, который по традиции проходит в конце года.



