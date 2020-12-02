В Узбекистане откроется металлургический завод мощностью 500 тыс. тонн проката в год

CentralAsia (UZ) - Ташкентский металлургический завод мощностью 500 тыс. тонн проката в год планируется открыть 4 декабря. Проект реализован с нуля узбекской стороной и российской инженерно-строительной группой "Метпром" при поддержке Российского экспортного центра, передает ТАСС, ссылаясь на президента ГК "Метром" Андрея Дейнеко.

"4 декабря состоится начало производства на Ташкентском металлургическом заводе, которой построен группой "Метпром" с российско-узбекской государственной поддержкой", - рассказал Дейнеко на площадке Innoprom Online.

Как отметил Андрей Дейнеко, проект строительства завода выполнен группой "Метпром" "под ключ", то есть группа выступила проектировщиком и генподрядчиком проекта. Инвестиции в проект составили более €325 млн. Росэксимбанк, входящий в группу РЭЦ (Российский экспортный центр), обеспечил 50% финансирования проекта. Также в проекте с узбекской стороны на паритетных началах (по 25%) участвовали частный инвестор и Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан.

Как отметил Дейнеко, помимо финансирования в проекте есть российский "контент", который можно оценить в €90 млн. Речь идет не только о заказанном в России проектировании и инжиниринге, но и о поставках оборудования, металлоконструкций, обучении. "Около 30 производителей и около 1 тыс. человек были обеспечены работай на ташкентской стройке", - подчеркнул Дейнеко.

Ранее сообщалось, что экспорт продукции нового завода предусматривается в такие страны, как Иран, Турция, Афганистан, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Латвия, Литва, Эстония. В большинстве этих государств нет подобного производства, а потребности в металлопрокате весомые.