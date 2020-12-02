Актриса Эллен Пейдж объявила себя трансгендером
- Азия и мир, общество
- 9:47, 02 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - Канадская актриса Эллен Пейдж объявила, что является трансгендером. Об этом она написала в Твиттере.
Звезда фильма «Начало» поменяла имя на Эллиот, и попросила использовать в разговоре о себе мужские местоимения.
Пейдж сейчас снимается в сериале Netflix «Академия Амбрелла». В 2007 году, еще будучи Эллен Пейдж, он был номинирован на несколько престижных премий за роль беременной девушки-подростка в фильме «Джуно».
В 2014 году Пейдж объявляет о своей гомосексуальности. Он состоит в браке с хореографом Эммой Портер и посвящает много времени и сил борьбе за права ЛГБТ.