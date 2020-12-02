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  2 декабря 2020
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Актриса Эллен Пейдж объявила себя трансгендером

CentralAsia (CA) -  Канадская актриса Эллен Пейдж объявила, что является трансгендером. Об этом она написала в Твиттере.

Звезда фильма «Начало» поменяла имя на Эллиот, и попросила использовать в разговоре о себе мужские местоимения.

Пейдж сейчас снимается в сериале Netflix «Академия Амбрелла». В 2007 году, еще будучи Эллен Пейдж, он был номинирован на несколько престижных премий за роль беременной девушки-подростка в фильме «Джуно».

В 2014 году Пейдж объявляет о своей гомосексуальности. Он состоит в браке с хореографом Эммой Портер и посвящает много времени и сил борьбе за права ЛГБТ.

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