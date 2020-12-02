В США первые две вакцины от коронавируса станут доступны до 25 декабря

CentralAsia (CA) - Первые две американские вакцины от коронавируса станут доступны в США до 25 декабря, заявил министр здравоохранения и социальных служб страны Алекс Азар.



«Неделю назад Pfizer подала заявку на получение в экстренном порядке разрешения [на применение разработанной компанией вакцины]. Moderna намерена подать сегодня», - цитирует чиновника ТАСС.



Он напомнил, что американский регулятор назначил на 10 декабря заседание по вопросу одобрения вакцины Pfizer.



«Мы можем получить одобрение в течение нескольких дней после этого. Moderna отстает примерно на неделю. Генерал Перна (один из руководителей программы администрации "Операция невероятная скорость", глава Командования материально-технического обеспечения Сухопутных войск США) говорил, что вакцину начнут доставлять в течение 24 часов после получения одобрения. Так что мы можем наблюдать, как обе вакцины выйдут и попадут в руки людям до Рождества», - добавил Азар.



Ранее администрация США направила на разработку вакцины от коронавируса $486 млн компании Moderna, $456 млн - фармацевтической Johnson & Johnson. $1,2 млрд предоставлены AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета в Великобритании. Созданием вакцины в США также занимаются компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация инвестировала в эти проекты $12 млрд.