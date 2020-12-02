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  2 декабря 2020
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За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели почти 500 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 499 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 117 362 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 14 929;

- Алматы - 14 783;

- Атырауская область - 11 349;

- Восточно-Казахстанская область - 11 344;

- Карагандинская область - 10 666;

- Западно-Казахстанская область - 7253;

- Северо-Казахстанская область - 6198;

- Шымкент - 5160;

- Павлодарская область - 5071;

- Алматинская область - 4951;

- Акмолинская область - 4316;

- Жамбылская область - 4197;

- Костанайская область - 3787;

- Туркестанская область - 3398;

- Мангистауская область - 3382;

- Актюбинская область - 3324;

- Кызылординская область - 3254.

Коронавирус в Казахстане
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