За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели почти 500 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 499 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 117 362 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 14 929;
- Алматы - 14 783;
- Атырауская область - 11 349;
- Восточно-Казахстанская область - 11 344;
- Карагандинская область - 10 666;
- Западно-Казахстанская область - 7253;
- Северо-Казахстанская область - 6198;
- Шымкент - 5160;
- Павлодарская область - 5071;
- Алматинская область - 4951;
- Акмолинская область - 4316;
- Жамбылская область - 4197;
- Костанайская область - 3787;
- Туркестанская область - 3398;
- Мангистауская область - 3382;
- Актюбинская область - 3324;
- Кызылординская область - 3254.
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