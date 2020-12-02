В Монголии выявили 11 новых случаев коронавируса за сутки. Всего — 812

CentralAsia (MNG) - За вторник в Монголии было проведено 12 015 ПЦР тестов на коронавирус, и 11 из них дали положительные результаты.

Шесть новых случаев зарегистрированы в городе Улан-Батор, три — в аймаке Сэлэнгэ и два — в аймаке Орхон. В аймаках Дархан-Уул, Дорноговь, Говьсумбэр и Архангай новых случаев заражения не выявлено.

На сегодняшний день количество подтвержденных случаев COVID-19 в Монголии достигло 812, из них 358 выздоровели, количество локальных случаев заражения достигло 429.

Коронавирус в Монголии

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