В Узбекистане за ночь выявили 182 новых случая коронавируса. Всего 73276

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 2 декабря количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 73 276 (+182).

По данным Минздрава, случаи новых заболеваний выявлены в 10 областях страны.

За ночь умер 1 пациент с коронавирусом, в результате чего их общее число достигло 611.

Всего вылечено 70 534 (+197) человек, показатель выздоровления составляет 96%.

Из 2131 пациента, проходящего лечение в медицинских учреждениях, 177 находятся в тяжёлом состоянии, а 39 - в критическом.