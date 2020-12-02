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  2 декабря 2020
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В Узбекистане за ночь выявили 182 новых случая коронавируса. Всего 73276

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 2 декабря количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 73 276 (+182).

По данным Минздрава, случаи новых заболеваний выявлены в 10 областях страны.

За ночь умер 1 пациент с коронавирусом, в результате чего их общее число достигло 611.

Всего вылечено 70 534 (+197) человек, показатель выздоровления составляет 96%.

Из 2131 пациента, проходящего лечение в медицинских учреждениях, 177 находятся в тяжёлом состоянии, а 39 - в критическом.

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