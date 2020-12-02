В Ашхабаде открылся международный форум по энергодипломатии Туркменистана
- Туркменистан, общество
- 11:00, 02 декабря 2020
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CentralAsia (TM) - В Ашхабаде 1 декабря открылась международная конференция «Устойчивое сотрудничество в энергетической сфере — важное условие для всеобщего развития». Основной темой форума стала энергетическая дипломатия Туркменистана. Мероприятие проходит как в очном, так и онлайн-формате.
Конференция собрала свыше 220 делегатов из 70 компаний.
Президент Гурбангулы Бердымухамедов открыл мероприятие приветственной речью.После конференции будут организованы двусторонние переговоры с участием представителей нефтегазовых компаний, международных структур и руководителей соответствующего сектора Туркменистана.