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  2 декабря 2020
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В Ашхабаде открылся международный форум по энергодипломатии Туркменистана

CentralAsia (TM) -  В Ашхабаде 1 декабря открылась международная конференция «Устойчивое сотрудничество в энергетической сфере — важное условие для всеобщего развития». Основной темой форума стала энергетическая дипломатия Туркменистана. Мероприятие проходит как в очном, так и онлайн-формате.

Конференция собрала свыше 220 делегатов из 70 компаний.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов открыл мероприятие приветственной речью.

После конференции будут организованы двусторонние переговоры с участием представителей нефтегазовых компаний, международных структур и руководителей соответствующего сектора Туркменистана.
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