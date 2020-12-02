В Ашхабаде открылся международный форум по энергодипломатии Туркменистана

CentralAsia (TM) - В Ашхабаде 1 декабря открылась международная конференция «Устойчивое сотрудничество в энергетической сфере — важное условие для всеобщего развития». Основной темой форума стала энергетическая дипломатия Туркменистана. Мероприятие проходит как в очном, так и онлайн-формате.

Конференция собрала свыше 220 делегатов из 70 компаний.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов открыл мероприятие приветственной речью.

После конференции будут организованы двусторонние переговоры с участием представителей нефтегазовых компаний, международных структур и руководителей соответствующего сектора Туркменистана.