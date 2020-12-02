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  2 декабря 2020
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Российский ученый оценил вероятность взрыва Солнца

CentralAsia (CA) -  Ранее ученые сообщали о мощнейшей вспышке на Солнце, которая произошла впервые за три года. Отвечая на вопрос, может ли Солнце внезапно взорваться, директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович ответил, что взрыв Солнца маловероятен.

Он добавил, что на данный момент поведение Солнца просчитывается и проверяется.
«Крайне маловероятно. Поведение Солнца, как термоядерного реактора, просчитывается и проверяется», - сказал он РИА Новости.

При этом ученый добавил, что катастрофическое внешнее воздействие на него может оказать, например, взрыв соседней звезды.

«Но у нас тихое место в галактике, в нашей окрестности сверхновые крайне редки. Ближайшие к нам звезды, которые теоретически могут взорваться, находятся в десятках световых лет. Это голубые гиганты, и они все в стадии, которой еще далеко до взрывов», - пояснил Петрукович.

Он отметил, что представить себе иной механизм воздействия на Солнце довольно сложно, поэтому любые другие прогнозы не будут основаны на научном знании.

«Также, например, можно предположить, что появятся злобные инопланетяне и покорят нас. Мы знаем огромное количество вариантов, когда звезды взрываются, но это не наш случай», - заключил ученый.

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