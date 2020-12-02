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  2 декабря 2020
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Монголия намерена возобновить чартерные авиарейсы специальных миссий

CentralAsia (MNG) -  Вице-премьер Монголии Я. Содбаатар представил решения, принятые на сегодняшнем заседании Кабмина, и сообщил, что в этом месяце планируется возобновить чартерные авиарейсы специальных миссий.

«Более 830 человек были идентифицированы как контактировавшие с людьми, инфицированными коронавирусом. Лица, которые считались подверженными риску непрямого контакта, были изолированы. В этом контексте снабжение изоляторов было затруднено. Тесные контакты сейчас проходят проверку в третий раз. Мы также работаем над возобновлением ряда рейсов специальных миссий в этом месяце, поскольку эвакуированные покидают временные изоляторы.

Если мы снизим уровень всеобщей готовности, эвакуируем наших граждан. Проведем исследование, посмотрим на страны по регионам и решим, откуда эвакуировать граждан. Точная дата полета будет объявлена ​​в ближайшее время. Возникают большие ожидания в связи с отменой рейсов во Франкфурт. В настоящее время количество нуждающихся эвакуировать относительно снизилось», - сказал он.

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