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  2 декабря 2020
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Генпрокурор США заявил об отсутствии фальсификаций в результатах президентских выборов
// AP Photo / Tony Dejak

CentralAsia (CA) -  Генеральная прокуратура США изучила обстоятельства подсчета голосов на президентских выборах и не обнаружила масштабных нарушений, заявил генпрокурор страны Уильям Барр.

Согласно предварительным итогам подсчета бюллетеней, новым президентом США избран кандидат от демократов Джо Байден, получивший 306 голосов выборщиков (при необходимых для победы 270). У Трампа — 232 голоса.

Барр объяснил, что сотрудники правоохранительных органов проверили заявления Трампа о том, что электронные машины для голосования якобы исказили волю избирателей. По словам генпрокурора, ведомство не нашло ничего, что это подтверждает.

Трамп по-прежнему отказывается признать поражение и продолжает безосновательно утверждать, что на самом деле победил он и результат Байдена был обеспечен в результате мошенничества. Американские суды один за другим отвергают иски штаба Трампа, а штаты продолжают официально заверять результаты выборов.

После инаугурации Байдена, которая состоится 20 января, Трамп станет частным лицом, и как пишет ВВС, после этого множество судебных исков может быть подано уже против него самого и многих представителей его окружения.

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