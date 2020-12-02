Фото — Российская фабрика игрушек выпустила елочные шары в масках

CentralAsia (CA) - В Красноярске фабрика елочных игрушек «Бирюсинка» создала к Новому году коллекцию елочных шаров в масках от коронавируса, сообщил РИА Новости заместитель руководителя фабрики Артем Денисович.

По его словам, все игрушки изготавливаются вручную. С начала недели, как только стало известно о новой коллекции, спрос на шары в масках резко вырос.



«Мало сказать... Сейчас стараемся усиленно работать, чтобы удовлетворить спрос. Уже были подобные истории. Символы года мы выпускали постоянно, ассортимент ежегодно обновляем, вот, здесь решили обыграть это дело с маской. Именно на них большой спрос, прямо небывалый», - поделился он.