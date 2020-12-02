[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Фото — Российская фабрика игрушек выпустила елочные шары в масках

CentralAsia (CA) -  В Красноярске фабрика елочных игрушек «Бирюсинка» создала к Новому году коллекцию елочных шаров в масках от коронавируса, сообщил РИА Новости заместитель руководителя фабрики Артем Денисович.

По его словам, все игрушки изготавливаются вручную. С начала недели, как только стало известно о новой коллекции, спрос на шары в масках резко вырос.

«Мало сказать... Сейчас стараемся усиленно работать, чтобы удовлетворить спрос. Уже были подобные истории. Символы года мы выпускали постоянно, ассортимент ежегодно обновляем, вот, здесь решили обыграть это дело с маской. Именно на них большой спрос, прямо небывалый», - поделился он.

print
  • В Казахстане число заболевших коронавирусной пневмонией резко выросло за сутки
  • В Узбекистане откроется металлургический завод мощностью 500 тыс. тонн проката в год
  • Фото — Российская фабрика игрушек выпустила елочные шары в масках


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com