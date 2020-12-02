Туркменистан и Иран открыли еще один пограничный переезд для движения автотранспорта

CentralAsia (TM) - Туркменистан и Иран открыли в тестовом режиме пограничный переезд для движения грузовых автотранспортных средств на КПП Артык (Туркменистан) – Лотфабад (Иран), – сообщает "Ориент", ссылаясь на иранские СМИ.

В соответствии с согласованными санитарными процедурами, было решено, что грузовики пересекут пограничный пост двух стран и груз будет перемещен с иранских автомобилей на туркменские, которые и доставят его до пункта назначения на территории Туркменистана или другой страны.

После этого туркменские грузовики вернут пустые прицепы иранским водителям в Артыке. Аналогичная операция будет проделана для туркменских фур при въезде в Иран.

29 ноября посол Ирана в Туркменистане Голам Аббас Арбаб Халес заявил, что его страна очень заинтересована в расширении торговых отношений с Ашхабадом.

В интервью IRNA Арбаб Халес отметил, что иранские и туркменские компании прилагают много усилий для поддержания и активизации двустороннего торгового обмена, несмотря на многочисленные ограничения на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Посол ИРИ в Туркменистане подчеркнул, что на встрече с председателем Союза предпринимателей и промышленников Туркменистана были рассмотрены различные аспекты взаимного сотрудничества с Ираном в производственной и предпринимательской сферах.