Глава МИД Таджикистана принял участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ

CentralAsia (TJ) - Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин принял участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности, которое состоялось в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба МИД РТ.



В ходе заседания главы делегаций провели обстоятельный обмен мнениями об основных тенденциях в развитии международной и региональной безопасности и деятельности ОДКБ.



В своем выступлении С.Мухриддин поделился видением Таджикистана об актуальных вопросах сотрудничества по приоритетным направлениям текущей повестки дня Организации. Было отмечено, что продолжительные социально-экономические последствия пандемии коронавируса также могут нести в себе угрозу безопасности.



Особое внимание в выступлении было уделено вопросам противодействия терроризму, экстремизму и транснациональной преступности на пространстве ОДКБ. В этом контексте была отмечена проблематика Афганистана и складывающаяся ситуация в таджикско-афганском приграничье.



В рамках заседания С.Мухриддином были вкратце представлены основные приоритетные направления предстоящего председательства Таджикистана в ОДКБ в политическом и международной областях.

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