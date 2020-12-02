Великобритания одобрила вакцину Pfizer и BioNTech от коронавируса

CentralAsia (CA) - Вакцина американской и немецкой фармкомпаний Pfizer и Biontech против коронавируса одобрена для применения в Великобритании, сообщает Минздрав страны.

«Сегодня правительство приняло рекомендацию независимого Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) одобрить вакцину против COVID-19 компаний Pfizer-BioNTech», - говорится в сообщении ведомства.



Ранее компания Pfizer сообщила, что ее вакцина эффективна на 95 процентов. Эффективность вакцины была одинаковой для всех возрастных и этнических демографических групп. Серьезных побочных эффектов зафиксировано не было. При испытании более 43 тысяч добровольцев было зарегистрировано 170 случаев заражения коронавирусом, из которых 162 получили плацебо.