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  2 декабря 2020
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Великобритания одобрила вакцину Pfizer и BioNTech от коронавируса

CentralAsia (CA) -  Вакцина американской и немецкой фармкомпаний Pfizer и Biontech против коронавируса одобрена для применения в Великобритании, сообщает Минздрав страны.

«Сегодня правительство приняло рекомендацию независимого Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) одобрить вакцину против COVID-19 компаний Pfizer-BioNTech», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее компания Pfizer сообщила, что ее вакцина эффективна на 95 процентов. Эффективность вакцины была одинаковой для всех возрастных и этнических демографических групп. Серьезных побочных эффектов зафиксировано не было. При испытании более 43 тысяч добровольцев было зарегистрировано 170 случаев заражения коронавирусом, из которых 162 получили плацебо.

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