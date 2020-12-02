Таджикистан выполнит 10 спецрейсов по маршруту Душанбе — Минск — Душанбе

CentralAsia (TJ) - Авиакомпания «Сомон Эйр» планирует выполнить в декабре 10 специальных рейсов по маршруту Душанбе — Минск — Душанбе, сообщает НИАТ «Ховар»

В соответствии с постановлением Совета министров Беларуси применяются следующие правила въезда и транзита в/через Беларусь: граждане Таджикистана при пересечении границы должны иметь при себе оригинал медицинского теста (на русском, белорусском или английском языках), подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на инфекцию COVID-19.

Тест должен быть сделан не позднее 72-х часов до даты пересечения государственной границы Республики Беларусь. Дети до 3-х лет освобождены от предоставления упомянутой справки.

В авиакомпании добавили, что согласно требованиям, направленным на борьбу с COVID-19 и предотвращение распространения инфекции, все пассажиры должны в обязательном порядке носить маски и перчатки.

Пассажиры, у которых будет выявлена высокая температура или симптомы болезни, не будут допущены в салон самолета.

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