В Татарстане задержали «поволжского маньяка», подозреваемого в убийстве 26 пожилых женщин (видео)

CentralAsia (CA) - В Татарстане задержали предполагаемого «поволжского маньяка», который подозревается в многочисленных убийствах на территории нескольких регионов.

Так, задержан 38-летний житель города Казань Радик Тагиров. Он подозревается в убийстве 26 пожилых женщин и похищении их имущества (ранее «поволжскому маньяку» приписывали 32 убийства). Преступления были совершены в 2011-2012 годах на территории Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов. Связать их между собой позволило совпадение генотипа преступника (за годы следствия правоохранительные органы провели более 10 тысяч экспертиз), следов его обуви, а также стереотипный характер его действий.

МВД показало видео допросов Тагирова. На них подозреваемый заявил, что совершил первое убийство спонтанно: «Кушать хотел. На улице жил». Он также объяснил, что душил своих жертв, так как считал это менее болезненным способом убийства, чем другие. В видео Тагиров не смог назвать точное число убитых им женщин.

«Поволжский маньяк» нападал на одиноких пожилых женщин в «хрущевках». Он попадал в их квартиры под видом электрика, слесаря или сотрудника соцзащиты. Хозяйки сами впускали его, после чего он душил их руками или бытовыми предметами. Петли на шеях жертв преступник закручивал подручными предметами, например, столовой ложкой. Потом он забирал деньги и ценные вещи и уходил, оставив после себя беспорядок и заперев дверь на ключ. Сообщалось, что на месте преступления нападавший рассыпал чистящие средства, чтобы сбить со следа служебных собак.

Следствие предлагало три миллиона рублей за помощь в поисках преступника. Найти «поволжского маньяка» не удавалось, несмотря на то, что он совершил ряд промахов. Одна из его жертв в Казани выжила: преступник стал душить ее, но она не умерла, а лишь потеряла сознание. Позднее женщина описала нападавшего. В другой раз преступник попал на камеру наблюдения в подъезде. В третий раз его едва не поймал сын убитой, но он выпрыгнул в окно третьего этажа (после этого преступник выбирал жертв среди тех, кто жил не выше второго этажа).