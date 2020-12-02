В России число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на более 25 тыс. человек

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 25 345 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 2 декабря сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе выявлено активно как контактные без клинических проявлений - 5108 (20,2%). Таким образом, всего в РФ нарастающим итогом зафиксирован 2 347 401 случай (+1,1%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 77,2 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 444 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 515 080 человек.