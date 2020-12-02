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  2 декабря 2020
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В России установлен антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 589 человек, что является самым максимальным показателем в РФ с начала пандемии.

По данным оперативного штаба, большинство новых случаев смерти выявлено в Пензенской области - 92, Республике Калмыкия - 84 и Санкт-Петербурге - 82.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 41 053 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 2,3 млн человек, из них выздоровели — 1,8 млн, под медицинским наблюдением остаются 515 080 пациентов.

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