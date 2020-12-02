Число людей с ВИЧ в Узбекистане превысило 43,5 тысячи

Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане зарегистрировано 43581 человек с диагнозом ВИЧ. За год эта цифра выросла на 1483, что значительно меньше, чем в прошлом году.

По данным на 1 ноября, в Узбекистане был зарегистрирован 43581 человек, живущий с ВИЧ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на директора Республиканского центра по борьбе со СПИДом Кахрамона Юлдашева.

Годом ранее на эту дату насчитывалось 42098 человек, живущих с ВИЧ. Увеличение, таким образом, составило 1483 человека. Это значительно меньше, чем в прошлом году, когда только за 10 месяцев было выявлено 3337 ВИЧ-инфицированных.

В стране действуют 78 диагностических лабораторий по ВИЧ, в том числе 15 — лабораторные комплексы при СПИД-центрах и 63 — межрайонные лабораторий. Ежегодно на обеспечение лабораторий тест-системами и реагентами государство выделяет свыше 8 млрд сумов.

Кахрамон Юлдашев отметил, что в эпидемической ситуации по ВИЧ в Узбекистане наблюдается стабилизация. По его словам, свыше 70% инфицированных охвачено антиретровирусной терапией. Годом ранее сообщалось, что АРВ-терапию получают более 28 тысяч пациентов.

Согласно решению Всемирной организации здравоохранения и Генеральной Ассамблеи ООН от 1988 года 1 декабря отмечается как Всемирный день борьбы со СПИДом.

По данным ООН, в прошлом году ВИЧ в мире заразились 1,7 миллиона человек, и 690 000 человек умерли от этой болезни.

В настоящее время в мире 38 миллионов человек, живущих с ВИЧ / СПИДом. 12 миллионов из них не имеют доступа к лечению.