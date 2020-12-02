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  2 декабря 2020
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В Узбекистане задержан мужчина, занимавшийся вербовкой и отправкой молодых людей в Сирию

CentralAsia (UZ) -  В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками МВД, был задержан подозреваемый в занятии вербовкой и отправкой граждан Узбекистана в международную террористическую организацию «Тавхид ва жиход катибаси» в Сирии. Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба МВД.

По данным ведомства, уроженец Самаркандской области О.Х., 1996 года рождения, во время учебы в Египте в 2019 году находился под влиянием идей лидеров данной террористической организации и участвовал в вербовке и отправке людей в её ряды.

В официальном заявлении МВД говорится, что в ходе расследования в мобильном телефоне задержанного были обнаружены различные материалы экстремистского характера. Однако нет никакой информации о том, когда, где, при каких обстоятельствах и кого он отправил в Сирию.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведется следствие.

Решением Верховного суда от 26 сентября 2016 года деятельность международной террористической организации «Тавхид ва жиход катибаси» внесена в перечень организаций, запрещенных на территории Узбекистана.

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