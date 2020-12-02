После избиения судей на футбольном матче в Фергане задержаны 11 человек

CentralAsia (UZ) - За участие в массовых беспорядках в конце футбольного матча Про-лиги Узбекистана между командами «Нефтчи» и «Турон» к ответственности привлечены 11 человек. Об этом сообщило УВД Ферганской области.

По итогам проверки, правоохранительные органы возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное во время массовых мероприятий" Уголовного кодекса.

В качестве подозреваемых задержаны в общей сложности 11 человек.

Ранее сообщалось , что в рамках 20-го тура Про-лиги ферганский «Нефтчи» принимал у себя команду «Турон» из Яйпана. В решающем матче за выход в Суперлигу победили гости со счетом 0:1 и впервые в своей истории вышли в главный футбольный турнир Узбекистана.

Футболисты «Нефтчи» были недовольными решениями арбитра, в частности, тем, что он не назначил пенальти на последних минутах игры. В результате встреча завершилась беспорядками с участием игроков и болельщиков.