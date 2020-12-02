Умер советский актер Борис Плотников

CentralAsia (CA) - В возрасте 71 года от коронавирусной инфекции скончался Народный артист России Борис Плотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского.

«Борис Григорьевич умер. Он лежал с коронавирусом неделю на аппарате ИВЛ», - сказал Заславский.

Борис Плотников родился 1 апреля 1949 года в городе Невьянске Свердловской области. Он окончил Свердловское театральное училище и филфак Уральского государственного университета. Плотников некоторое время служил в Свердловском ТЮЗе, с 1978 года стал актером Московского театра сатиры, где играл в спектаклях «Вишневый сад», «Бешеные деньги» и других. Позднее Плотников работал в театре Советской Армии, МХТ имени Чехова, Театре под руководством Олега Табакова.