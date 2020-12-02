Сын Михаэля Шумахера дебютирует в Формуле-1

CentralAsia (CA) - Немецкий автогонщик, чемпион европейской Формулы-3 в 2018 году, сын Михаэля Шумахера Мик подписал контракт с американской командой Хаас Формулы-1.

Как сообщается на сайте команды, Мик начнет выступления в Формуле-1 со следующего сезона.