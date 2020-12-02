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  2 декабря 2020
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Сын Михаэля Шумахера дебютирует в Формуле-1

CentralAsia (CA) -   Немецкий автогонщик, чемпион европейской Формулы-3 в 2018 году, сын Михаэля Шумахера Мик подписал контракт с американской командой Хаас Формулы-1.

Как сообщается на сайте команды, Мик начнет выступления в Формуле-1 со следующего сезона.

Шумахер выступит за Хаас в первой практике перед Гран-при Абу-Даби 11 декабря, а затем на молодежных тестах по окончании сезона на трассе Яс Марина 15 декабря.


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