Сын Михаэля Шумахера дебютирует в Формуле-1
- Азия и мир, спорт
- 16:27, 02 декабря 2020
- Просмотров: 175 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Немецкий автогонщик, чемпион европейской Формулы-3 в 2018 году, сын Михаэля Шумахера Мик подписал контракт с американской командой Хаас Формулы-1.
Как сообщается на сайте команды, Мик начнет выступления в Формуле-1 со следующего сезона.
Шумахер выступит за Хаас в первой практике перед Гран-при Абу-Даби 11 декабря, а затем на молодежных тестах по окончании сезона на трассе Яс Марина 15 декабря.