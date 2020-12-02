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  2 декабря 2020
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От коронавируса в мире скончались почти 1,5 млн человек
Леонардо Кабанья плачет в объятиях своего друга Рафаэля Беневидеса рядом с гробом своего отца, который умер от коронавируса, Ньй-Йорк, США
Леонардо Кабанья плачет в объятиях своего друга Рафаэля Беневидеса рядом с гробом своего отца, который умер от коронавируса, Ньй-Йорк, США

CentralAsia (CA) -  Количество скончавшихся от коронавирусной инфекции в мире приблизилось к 1,5 млн человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Так, по состоянию на 2 декабря в мире зарегистрирован 1 482 451 летальный случай от COVID-19. Количество зараженных в 191 стране и территорий мира достигло почти 64 млн человек.

По количеству жертв коронавируса в мире лидируют США, как и по числу инфицированных. От COVID-19 в штатах скончался 270 691 пациент, из них большинство приходится на Нью-Йорк, Техас и Калифорнию.

На втором месте после США по числу летальных случаев стоит Бразилия — 173 817, на третьем Индия — 138 122.

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