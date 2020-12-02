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  2 декабря 2020
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В Ашхабаде состоялся показ новых коллекций одежды «Зима-2020» (фото)

CentralAsia (TM) -  В рамках открывшейся накануне выставки, посвященной 25-летию статуса постоянного нейтралитета Туркменистана в столице прошёл показ новых коллекций мужской, женской и детской одежды зимнего сезона.

На модном дефиле можно было увидеть одежду, изготовленную государственными фабриками и дизайнерами-предпринимателями, сообщил Туркменпортал.

На подиуме была представлена одежда разных стилей и направлений.

Модельеры предлагают в этом сезоне мужские и женские пиджаки из бархата, женские бархатные костюмы и платья с национальными мотивами.

В неожиданном решении представлена женская национальная одежда. На этот раз дизайнеры предложили разнообразить традиционные сочетания однотонных цветов и фактур национального платья «якалы», добавив в крой разноцветных клиньев.

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