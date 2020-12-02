В Ашхабаде состоялся показ новых коллекций одежды «Зима-2020» (фото)

- Туркменистан, общество
- 17:26, 02 декабря 2020
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CentralAsia (TM) - В рамках открывшейся накануне выставки, посвященной 25-летию статуса постоянного нейтралитета Туркменистана в столице прошёл показ новых коллекций мужской, женской и детской одежды зимнего сезона.
На модном дефиле можно было увидеть одежду, изготовленную государственными фабриками и дизайнерами-предпринимателями, сообщил Туркменпортал.
На подиуме была представлена одежда разных стилей и направлений.
Модельеры предлагают в этом сезоне мужские и женские пиджаки из бархата, женские бархатные костюмы и платья с национальными мотивами.
В неожиданном решении представлена женская национальная одежда. На этот раз дизайнеры предложили разнообразить традиционные сочетания однотонных цветов и фактур национального платья «якалы», добавив в крой разноцветных клиньев.