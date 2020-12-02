[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ВОЗ обновила рекомендации по ношению масок

CentralAsia (CA) -  Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по ношению защитных масок в условиях пандемии коронавируса.

В общественных местах, где могут возникнуть очаги распространения инфекции, рекомендовано носить немедицинские маски как внутри помещений (в магазинах, на рабочих местах, в школах), так и вне их, где невозможно физическое дистанцирование как минимум в один метр.

Кроме того, организация советует носить маску всегда, независимо от возможностей для соблюдения дистанции, в помещениях с ненадлежащим проветриванием.

Рекомендация распространяется на взрослых и на детей от 12 лет. Детям до пяти лет носить маски не следует, а если ребенку от 6 до 11 лет, то решение принимается с учетом конкретной ситуации.

print
  • В мире число заболевших коронавирусом превысило 63 млн
  • В Монголии выявили 11 новых случаев коронавируса за сутки. Всего — 812
  • Мирзиёев поздравил Назарбаева с Днем первого президента


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com