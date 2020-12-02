ВОЗ обновила рекомендации по ношению масок

Кроме того, организация советует носить маску всегда, независимо от возможностей для соблюдения дистанции, в помещениях с ненадлежащим проветриванием.

Рекомендация распространяется на взрослых и на детей от 12 лет. Детям до пяти лет носить маски не следует, а если ребенку от 6 до 11 лет, то решение принимается с учетом конкретной ситуации.