ВОЗ обновила рекомендации по ношению масок
- Азия и мир, общество
- 17:37, 02 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по ношению защитных масок в условиях пандемии коронавируса.
В общественных местах, где могут возникнуть очаги распространения инфекции, рекомендовано носить немедицинские маски как внутри помещений (в магазинах, на рабочих местах, в школах), так и вне их, где невозможно физическое дистанцирование как минимум в один метр.
Кроме того, организация советует носить маску всегда, независимо от возможностей для соблюдения дистанции, в помещениях с ненадлежащим проветриванием.
Рекомендация распространяется на взрослых и на детей от 12 лет. Детям до пяти лет носить маски не следует, а если ребенку от 6 до 11 лет, то решение принимается с учетом конкретной ситуации.