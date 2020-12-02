В Екатеринбурге в ДТП попал автомобиль с узбекистанцами: Погибли женщина и ребёнок

CentralAsia (UZ) - В Екатеринбурге на скользком участке дороги произошла автоавария с автомобилем “Volkswagen Polo”, в котором ехали граждане Узбекистана.

По информации Генерального консульства страны в Екатеринбурге, в результате аварии погибли граждане Узбекистана - 27-летняя женщина и пятилетний ребенок. Пятеро сограждан, госпитализированы с тяжелыми травмами в 9-ю детскую и 23-ю больницы Екатеринбурга. В настоящее время медики проводят операции водителю автомобиля, матери погибшего ребенка, которые оказались в крайне тяжелом состоянии.

Сотрудники Генерального консульства Узбекистана и представительства Агентства по внешней трудовой миграции выехали в больницы для решения на месте возникающих вопросов.

В ГИБДД России сообщили, что главной причиной ДТП стала плохая резина.